Москва, , 16:19 — REGNUM Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длится более четырех часов. Она стала третьей по продолжительности среди таких же мероприятий.

Дольше всего общение главы государства с журналистами длилось в 2008 году — 4 часа 40 минут. Чуть меньше в 2012 году — 4 часа 33 минуты. Текущая конференция началась в 12:00 мск и идёт уже более 4 часов 15 минут.

В зале нарастает напряженность. Представители СМИ беспокоятся, что не успеют задать вопрос президенту.

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