Москва, , 16:16 — REGNUM Женщины имеют одинаковые шансы встать у руля страны, как и мужчины. Когда речь идёт о кандидате на пост президента государства, никаких отличий по гендерным признакам быть не может. Об этом 19 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Москве заявил президент России Владимир Путин.

«С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, эти требования не могут отличаться по гендерным признакам. Требования одинаковые: компетентность, порядочность», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что то, что приносят в политику женщины, обязательно будет востребовано.