Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Возможное участие президента России Владимира Путина в VI Всемирном конгрессе казаков на Дону повысит статус мероприятия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал советник верховного атамана союза казаков-воинов России и зарубежья, кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Участие главы государства в мероприятиях казачьей направленности значимо и перспективно для развития казачества в России. На наших глазах создано Всероссийское казачье общество, которое возглавляет атаман Николай Долуда, в дальнейшем будет принята программа по объединению казаков, проживающих как в России, так и за рубежом. Я полагают, что Владимир Путин приедет на Дон. Он — казак станицы Вёшенской Всевеликого войска Донского. Казаки, проживающие от США до Австралии, будут ждать его с нетерпением», — сказал собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин получил приглашение на VI Всемирный конгресс казаков, который состоится осенью 2020 года в рамках празднования 450-летия служения донских казаков России.

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