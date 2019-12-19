Симферополь, , 16:12 — REGNUM В преддверии новогодних праздников в Крыму усиливают контроль за вырубкой деревьев. Об этом 19 декабря на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В преддверии новогодних праздников правоохранительные органы и учреждения министерства экологии и природных ресурсов Крыма усиливают контроль в этой сфере», — сообщил глава РК.

Он также отметил, что одновременно будут приняты дополнительные меры по восстановлению лесов и озеленению полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма поручил остановить с 18 декабря вырубку крымской сосны, которую ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило из списка краснокнижных растений на территории республики.

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