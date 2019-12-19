Минск, , 16:10 — REGNUM По итогам состоявшегося сегодня, 19 декабря, заседания Совбеза Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый план обороны республики, а также концепцию строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Основные документы оборонного плана — решение главнокомандующего (графическое и текстуальное) и директива на оборону.

«Насколько всё это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?» — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Генштаб Белоруссии занимался разработкой нового плана обороны, отразив в нём новейшие тенденции вооружённых конфликтов. Лукашенко констатировал: НАТО расширяет военное присутствие в соседних странах, там возрастает военная активность и Россия активно развивает средства вооружения.

«Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Белоруссии наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — сообщил он.

По мнению Лукашенко, как сообщает президентская пресс-служба, Белоруссия «сохраняет статус донора безопасности в регионе». Белорусская армия, сказал он, должна быть способна «нанести неприемлемый ущерб противнику», её основное предназначение — «в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны».