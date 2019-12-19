Лондон, , 16:04 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II заявила, что королевство выйдет из Евросоюза до 31 января 2020 года, об этом 19 декабря она сообщила во время речи при открытии парламента.

«Приоритетом моего правительства станет обеспечение выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января», — отметила королева.

Как передавало ИА REGNUM, Великобритания должна была покинуть содружество в марте 2018 года, однако противоречия в парламенте страны по вопросам соглашения об условиях размежевания приводили к тому, что Brexit откладывали.

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