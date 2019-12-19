Вроцлав, Польша, , 16:00 — REGNUM Во время трансляции с митинга против судебной реформы, проходящего во Вроцлаве, польский телеканал TVN24 продемонстрировал герб города, действовавший с 1938 по 1945 годы, в период нахождения Бреслау (Вроцлава) в составе нацистской Германии. Об этом сообщает «Польское радио».

Вечером в среду, 18 декабря, в крупнейших городах Польши прошли демонстрации либеральной оппозиции против проводимой правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС) судебной реформы. Телеканал TVN24 обозначал «картинку» из каждого города его названием с гербом. Но при трансляции из Вроцлава по какой-то причине на экране появился герб города нацистского периода, содержащий в нижней части изображение прусского Железного креста.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в обществе. «Думаю, самое время услышать реакцию Института национальной памяти», — написал в Твиттере один из комментаторов.

Город Вроцлав (нем. — Бреслау, рус. — Бреславль) был практически полностью германизирован, поскольку с 1741 года находился в составе Пруссии, а с 1871 — в составе Германской Империи. В 1938 году власти нацистской Германии сочли его герб слишком «славянским» и изменили. Немецкий герб был действителен до 1945 года, когда город был присоединён к Польше, и стал снова называться Вроцлавом.

Польский герб Вроцлава состоит из четырёх полей, на которых изображены богемский (чешский) лев, чёрный силезский орёл, первая буква названия города и голова Иоанна Евангелиста. Поверх полей на середине расположена отсечённая голова Иоанна Крестителя. Нацистский герб состоит из двух полей. На верхнем — силезский орёл, на нижнем — прусский орден Железного креста, учреждённый в 1813 году Фридрихом Вильгельмом II.

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