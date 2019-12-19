Москва, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон тоньше других почувствовал настроения в обществе и потому победил на выборах, с чем его можно поздравить. Об этом 19 декабря рассказал президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

По словам президента России, Бориса Джонсона можно поздравить с победой на выборах в Британии.

«Он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе», — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что, по его мнению, теперь британский премьер-министр собирается реализовать все свои планы по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что у России нет планов по созданию военного союза с Китаем.