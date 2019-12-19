Ташкент, , 15:55 — REGNUM Посол ОАЭ в Казахстане Мохаммад аль-Джабер вручил первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву «Ковер мира», сообщили 19 декабря в пресс-службе экс-президента.

Назарбаев напомнил, что за последние годы стороны приняли безвизовый режим и увеличили количество прямых авиарейсов, что повлияло на расширение экономических связей.

Мохаммад аль-Джабер, в свою очередь, заявил, что Казахстан является ключевым партнером ОАЭ в Туркестане. Дипломат считает, что введение безвизового режима положительно повлияет на рост инвестиционной активности.

Отметим, проект «Ковер мира» реализуется в рамках гуманитарного проекта ОАЭ и направлен на продвижение традиционного мастерства ковроделия и противостояние проникновению образов войны в это искусство.