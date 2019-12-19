Варшава, , 15:51 — REGNUM В крупнейших городах Польши вечером в среду, 18 декабря, прошли акции протеста либеральной оппозиции против судебной реформы, которую проводит правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС). Как сообщает «Польское радио», акции прошли под лозунгом «Сегодня судьи — завтра ты».

Демонстранты протестовали против проекта поправок в законодательство о судах, внесённого депутатами от ПиС в Сейм (нижнюю палату парламента) на прошлой неделе.

В Варшаве протестующие собрались возле здания Сейма. Присутствовали бывший президент Польши Бронислав Коморовский и нынешний президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский. Демонстранты несли флаги Польши и Евросоюза, плакаты, скандировали лозунги.

Аналогичные акции прошли в Кракове, Познани, Гданьске, Катовицах, Люблине и Белостоке. В этих городах на демонстрации вышли от тысячи до двух с половиной тысяч человек. Организаторами протестов выступили такие организации, как Комитет Защиты Демократии, ассоциации судей Iustitia (Правосудие) и Themis (Фемида), ассоциация прокуроров Lex Super Omnia (Закон превыше всего), «Граждане Польши» и Хельсинкский фонд по правам человека.

Судебная реформа, идущая в Польше уже несколько лет, предполагает расширение полномочий исполнительной власти в отношении судей, что выражается в изменении процедур назначения судей, порядка привлечения их к ответственности и выхода в отставку. По мнению либеральной оппозиции и самих судей, целью реформы является желание правящей партии ограничить независимость судей и подчинить себе всю судебную систему. Реформа уже привела к серьёзным трениям между руководством Польши и Евросоюзом.

Читайте ранее в этом сюжете: Судебная реформа грозит Польше выходом из ЕС

Читайте развитие сюжета: Скандал в Польше: телевидение показало не тот герб Вроцлава