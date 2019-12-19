Москва, , 15:50 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ответа на вопрос о мерах против вымирания России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Я не вижу ответа на главный вопрос. Главный вопрос, который касается всех — массовое вымирание нашей страны», — заявил Зюганов.

В целом у лидера КПРФ неоднозначное впечатление от пресс-конференции главы государства.

«У меня сложились двойственные ощущения. С одной стороны, выступает человек, который хорошо знает текущую обстановку, который углублённо анализирует ситуацию, как в отдельных отраслях, так и в целом мире», — отметил коммунист.