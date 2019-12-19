Москва, , 15:49 — REGNUM Японский журналист спросил российского президента Владимира Путина о ситуации вокруг договора СНВ-3 и перспективах «предстоящей ядерной войны». Вопрос прозвучал в ходе пресс-конференции Путина 19 декабря.

«Типун вам на язык. Вы что говорите?» — отреагировал российский лидер на упоминание о ядерном оружии.

Говоря о перспективах мирного договора с Японией, он отметил, что Москва ищет выход из ситуации вместе с японской стороной, однако решения пока нет. Так, нет гарантий того, что американское оружие не появится на Курилах.

Отвечая на опасения Японии о военном союзничестве Китая и России, он отметил, что в регионе уже сформировался союз США, Японии и Южной Кореи. Россия и Китай разрабатывают систему предупреждения о ракетном нападении, которая нацелена исключительно на оборону, подчеркнул Путин.

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