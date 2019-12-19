Киев, 19 декабря 2019, 15:47 — REGNUM Украине нельзя отказываться от Минских соглашений, их нужно только «модернизировать», заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 19 декабря в интервью «Интерфакс-Украина».
Ермак отметил, что единственным положением Минских соглашений, которые Украина хотела бы откорректировать, является пункт о контроле над границей между Россией и Донбассом.
Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос для Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его насторожили слова Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений. Российский лидер отверг такую возможность.
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