Киев, , 15:47 — REGNUM Украине нельзя отказываться от Минских соглашений, их нужно только «модернизировать», заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 19 декабря в интервью «Интерфакс-Украина».

"Я считаю, что update (обновление — ИА REGNUM), модернизация Минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация — может быть», — рассказал он.

Ермак отметил, что единственным положением Минских соглашений, которые Украина хотела бы откорректировать, является пункт о контроле над границей между Россией и Донбассом.

«Мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу», — отметил советник Зеленского.

Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его насторожили слова Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений. Российский лидер отверг такую возможность.

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