Москва, , 15:46 — REGNUM У России нет планов по созданию военного союза с Китаем. Об этом 19 декабря рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«У нас нет военного союза с Китаем. Мы не планируем его создавать», — заявил президент России в ответ на вопрос японского журналиста о возможности заключения такого союза.

При этом Путин подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается и в плане военных технологий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что он испытывает гордость за состояние Вооружённых сил России, которые стали одними из самых технологичных в мире.