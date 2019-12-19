Москва, , 15:42 — REGNUM Если в Великобритании считают, что Россия вмешивалась в выборы в Соединённом Королевстве — это их право. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос британских журналистов.

«Если вы считаете это вмешательством — ваше право. Но с моей точки зрения, к вмешательству это не имеет никакого отношения», — указал Путин.

Глава государства напомним, что со стороны представителей официальных органов власти различных стран мира, в том числе Великобритании, много раз слышали оценки того, что происходит в России.

«Это вмешательство или нет? Мы оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас», — подчеркнул российский лидер.