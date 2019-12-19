Сеул, , 15:42 — REGNUM «Соединённые Штаты не смогут выбить из Южной Кореи 5 миллиардов долларов на ежегодное содержание своего воинского контингента на территории этой страны», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал завершившиеся в Сеуле переговоры между представителями США и Южной Кореи.

О провале переговоров сообщила южно-корейская газета The Korea Herald.

По мнению эксперта, США никогда не выведут свои войска с территории Южной Кореи, она необходима Вашингтону, в первую очередь, как плацдарм для сдерживания Китая. Соединённые Штаты сейчас уговаривают Сеул разместить на их территории ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования, подчеркнул Васильев.

Эксперт также сказал: «США уже изменили свою позицию по переговорам и пошли на уменьшение ранее названной суммы компенсации в 5 миллиардов долларов. Однако новая сумма пока публично не оглашается».

Корейское издание пишет, что Сеул согласился в 2019 году выплатить США за содержание их воинского контингента в 28,5 тысячи человек около 960 миллионов долларов, что на 8,2% больше, чем в 2018 году. Соединённые Штаты в свою очередь выступили с требованием платить ежегодно 5 миллиардов долларов.

Следующий раунд переговоров между странами состоится в январе 2020 года на территории США.