Москва, , 15:30 — REGNUM Крупные теракты стали самими тяжёлыми событиями за период нахождения Владимира Путина на посту главы Российского государства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Он признался, что никогда не сможет забыть гибель детей в Беслане и теракт в здании Театрального центра на Дубровке.

Президент добавил, что пока не удалось решить самый главный вопрос — с бедностью в России.

«Но в целом, если мы посмотрим что представляла страна в начале 2000-х, это почти две разные страны», — указал он.

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