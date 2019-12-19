История вопроса

Материалы описывающие чрезвычайные происшествия в африканской стране Конго, повлекшие человеческие жертвы — политические демонстрации, акции протеста, столкновения с полицией, террористические акты, стихийные бедствия и так далее.



В 2018 году в Демократической Республике Конго произошли межплеменные столкновения, в результате которых погибли более 500 человек и еще более 100 пострадали.



В 2019 году митинги и акции протеста носили в основном политический характер и были связаны с президентскими выборами.

