Киншаса, 19 декабря 2019, 15:31 — REGNUM Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) задержали порядка 400 руандийских повстанцев в провинции Южная Киву, об этом 19 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, некоторые боевики добровольно сдались правительственным силовым ведомствам, значительная часть была арестована во время спецопераций правоохранительных органов.
Напомним, в конце октября 2019 года вооруженные силы ДРК начали спецоперацию по пресечению деятельности руандийских повстанцев, действующих на территории страны.
Руководители группировки проживают в США и Бельгии.
Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в ДР Конго убили более 20 фермеров