Киев, , 15:29 — REGNUM Страны-участницы «нормандской четвёрки» ищут выход из ситуации после неудачных переговоров Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, сообщило 19 декабря информационное агентство «Укринформ».

"Мы, конечно, делаем соответствующие выводы и сегодня идёт соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы вместе решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры при этом могут быть приняты», — рассказал он.

Посол отметил, что замораживание конфликта не входит в интересы стран-участниц нормандской четвёрки. Он добавил, что подобная ситуация происходит не впервые и призвал не терять оптимизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской стороны, бывший президент Украины Леонид Кучма анонсировал продолжение переговоров в режиме скайп-конференции. По его словам, руководство Украины заинтересовано в обмене пленными до конца 2019 года.

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