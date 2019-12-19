Москва, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что он никогда не забудет трагедию в северо-осетинском городе Беслан 1 сентября 2004 года, когда от рук террористов погибли более 300 заложников. Об этом он рассказал 19 декабря в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Беслан — никогда этого не забуду», — заявил Путин, в ответ на вопрос о том, какие самые яркие и тяжелые события были за время его нахождения на посту президента России.

Также он рассказал, что таким же событием является теракт на Дубровке в октябре 2002 года, когда террористы взяли в заложники 916 человек во время мюзикла «Норд-Ост» и 130 из них погибло.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года рассказал, что к вопросу лекарственного снабжения нужен тонкий подход, так как люди привыкают использовать одни и те же препараты.