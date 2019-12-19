Москва, , 15:25 — REGNUM Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

По словам главы государства, смысл закона о свободном интернете заключается в том, чтобы не допустить отключения страны от всемирной сети, которая управляется из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от инфраструктуры глобальной сети начал действовать в России с 1 ноября.

работе интернета на территории страны, централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор. Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

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