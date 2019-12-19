Бишкек, 19 декабря 2019, 15:24 — REGNUM Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецназа «Альфа» госкомитета нацбезопасности Усена Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.
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«По результатам расследования, с учетом экспертиз, в присутствии адвоката Сергея Слесарева, Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство» Уголовного кодекса», — уточняют в милицейском ведомстве.
Отметим, что ранее на заседании парламента Киргизии министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев сообщил о том, что спецназовец Усен Ниязбеков был убит во время штурма дома экс-президента в селе Кой-Таш из снайперской винтовки, которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.
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