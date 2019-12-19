Москва, , 15:20 — REGNUM Империя, если это настоящая империя, не может быть строго унитарным государством, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 декабря, комментируя высказывания Владимира Путина о роли Владимира Ленина в истории.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что Ленин, по его мнению, был не столько государственным деятелем, сколько революционером.

В области государственного устройства Ленин, по словам Путина, предложил создать «фактически даже не федерацию, а конфедерацию», этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. «Строго централизованное государство» было фактически превращено в конфедерацию, при этом «территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов», что до сих пор создает «болевые точки», отметил Путин

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«При всей кажущейся логике рассуждений Владимира Путина о роли Владимира Ильича Ленина в том, как формировалось государственное устройство нашей страны после 1917 года, эти рассуждения построены не столько на исторических фактах, сколько на идеологической составляющей.

Первое и самое главное: империя, если это настоящая империя, то есть «царство царств», не может быть строго унитарным государством. «Особый статус» отдельных её частей в Российской империи был не очень распространён, но, как мы помним, некоторые его имели: Финляндия, Польша, Бухарский эмират, Хива…

Напомню также, что Эстляндская губерния и северные районы Лифляндской губернии получили автономию из рук Временного правительство весной 1917 года. Самостоятельное правительство — Центральная рада — было провозглашено на Украине тогда же. Ленин и большевики отношения к этому не имели. Они страну уже потом, после февралистского развала, собирали.

Но, пожалуй, ещё более важно другое. В ходе своей пресс-конференции сам Владимир Путин рассказал о том, как уже в наше время удалось наладить отношения с Чеченской Республикой и её первым президентом Ахмадом Кадыровым. Президент подчеркнул, что восстановить доверие с этим российским регионом и чеченским народом удалось благодаря тому, что они убедились в возможности сохранить свое национально-государственное своеобразие, или самобытность, в составе современной России.

Удивляюсь: неужели Владимир Путин не понимает, что прочность взятой большевиками линии в национальной политике была доказана единством страны в годы Великой Отечественной войны? Да, были в те драматические годы коллаборационисты на национальной почве, но их точно было бы больше, если бы после Гражданской войны Советское правительство встало на путь установления унитарности, за «слом» которой Путин критикует сегодня Ленина?

Напомню, кстати говоря, что делает он это, обоснованно ратуя за децентрализацию и, фактически, федерализацию современной Украины», — отметил Михаил Демурин.