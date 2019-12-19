Кемерово, , 15:20 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв потребовал от глав муниципальных образований в трёхдневный срок навести порядок и убрать снег. На своей странице в Facebook он отметил, что «очень много жалоб поступает через соцсети от жителей на качество уборки снега».

Так, жители Кемерова обеспокоены и возмущены неудовлетворительной уборкой улиц частного сектора, заужением проезжих частей, колейностью; в Березовском — несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов от снега; в Осинниках — работой управляющих компаний и дорожных служб.

«Я разделяю ваше мнение и считаю, что причина в бессистемном и бесконтрольном подходе муниципалитетов к этому важнейшему вопросу! Сегодня потребовал от глав муниципальных образований в трёхдневный срок навести порядок, максимально задействовать снегоуборочную технику. Каждый из них должен взять на личный контроль уборку снега, иметь собственную объективную оценку ситуации и доложить мне о проделанной работе по устранению недостатков 22 декабря до 10:00», — написал Цивилёв.