Луганск, , 15:22 — REGNUM ЛНР может передать Украине до 30 человек, заявила представитель республики в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), депутата Народного совета ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».

Чиновник отметила, что во время переговоров украинская сторона предлагала уменьшить число людей, предлагаемых к обмену.

«Они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны. То есть, со стороны ЛНР подтверждено до 30, человек и официальные представители готовы были этот список уменьшить», — рассказала она.

Напомним, на минувшем заседании ТКГ стороны не смогли договориться об обмене пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник переговоров, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что 20 декабря могут пройти новые переговоры в рамках скайп-конференции.

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