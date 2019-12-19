Луганск, 19 декабря 2019, 15:22 — REGNUM ЛНР может передать Украине до 30 человек, заявила представитель республики в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), депутата Народного совета ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
Чиновник отметила, что во время переговоров украинская сторона предлагала уменьшить число людей, предлагаемых к обмену.
Напомним, на минувшем заседании ТКГ стороны не смогли договориться об обмене пленными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник переговоров, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что 20 декабря могут пройти новые переговоры в рамках скайп-конференции.
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