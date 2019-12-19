Москва, , 15:16 — REGNUM Предложение главы МИД Украины Вадима Пристайко свидетельствует о том, что в Киеве ощутили изменение позиции европейских лидеров, которая стала более сдержанной и сбалансированной, и ищут новых участников «группы поддержки». Так депутат Госдумы, член Комитета по Международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала предложение главы МИД Украины о «расширении» участников нормандского формата за счёт подключения к нему США, а также Польши и Канады.

«Состав участников Нормандского формата, присутствие Германии и Франции на этих переговорах имеет конкретную цель — обеспечение внешнеполитической стабильности на Европейском континенте. В этом есть определенная логика, поскольку Париж и Берлин являются лидерами Евросоюза.

А какова логика участия Польши и Канады в этом процессе? Она полностью отсутствует, с таким же успехом можно было привлечь вместо них Сербию или Мексику. Что касается участия США, то против этого, судя по всему, первыми выступят Макрон и Меркель», — считает политик.

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