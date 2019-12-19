Москва, , 15:20 — REGNUM К вопросу лекарственного снабжения нужен тонкий подход, так как люди привыкают использовать одни и те же препараты. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«К вопросам снабжения лекарствами надо подходить тонко, поскольку люди привыкают к использованию тех или иных препаратов», — отметил президент России, в ответ на вопрос о том, есть ли системное решение вопроса нехватки жизненно важных лекарств, аналоги которых серьезно проигрывают в качестве.

Также глава государства рассказал, что правительство России предложило ряд решений данного вопроса, среди которых — регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов.

Кроме этого, президент России напомнил, что российские лекарства экспортируются в 90 стран мира.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что американские санкции в отношении Китая отражаются на всей мировой экономике.