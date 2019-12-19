Москва, , 15:13 — REGNUM Развертывание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США стало одной из тем, которые были затронуты на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 19 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Японии.

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«Мы заинтересованы во всемерном развитии сотрудничества с Японией по внешнеполитической проблематике, по международным, региональным сюжетам», — отметил российский дипломат, добавив, что особый интерес представляет диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают с созданием азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, в чём участвует и Япония», — добавил Лавров.

Напомним, ранее в декабре газета Asahi Shimbun сообщила, что план размещения комплекса ПРО Aegis Ashore в префектуре Акита (одного из двух, закупаемых в США) может быть пересмотрен правительством Японии из-за опасений жителей за своё здоровье. Предполагалось, что одна установка Aegis Ashore будет размещена в городе Акита на тренировочной базе наземных Сил самообороны.

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