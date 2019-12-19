Киев, , 15:14 — REGNUM Участники акции протеста против открытия рынка земли на Украине перекрыли движение на Крещатике — главной улице столицы Украины, сообщило 19 декабря издание «Вести».

Ранее они анонсировали свои действия со сцены, установленной напротив Верховной рады.

По данным журналистов, на улице образовалась большая пробка. Зафиксированы несколько словесных перепалок с недовольными водителями. Протестующие объясняют свои действия тем, что украинская земля «святая» и раздают водителям листовки с призывом предотвратить её продажу.

Напомним, ранее суд обязал СБУ открыть дело против авторов закона о продаже земли, поскольку в их действиях якобы просматриваются признаки государственной измены.

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