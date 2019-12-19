Москва, , 15:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин четко заявил, что не намерен участвовать в выборах президента в 2024 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«На мой взгляд, это четкое и недвусмысленное заявление о том, что он не собирается баллотироваться на должность президента после 2024 года», — заявил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции допустил изменения в Конституцию РФ, можно было бы убрать слово «подряд».