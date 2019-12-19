Москва, , 15:07 — REGNUM Россия и Япония проведут совместные учения по борьбе с пиратством в Аденском заливе до конца текущего года. Об этом 19 декабря рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«В ближайшие дни, в конце декабря, в последнюю неделю декабря, запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе», — заявил Лавров.

Кроме этого, он рассказал, что его переговоры с главой МИД Японии были конструктивными и стали продолжением содержательного и интенсивного политического диалога между двумя странами.

«Переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе. Мы рассмотрели состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — сказал глава МИД России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров перед переговорами с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что рассчитывает обсудить на них проблематику мирного договора.