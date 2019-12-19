Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 19 декабря, на законодательном уровне разрешил участие литовских военнослужащих в 11 различных военных операциях до 31 декабря 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение принято единогласно 115 депутатами, который в тот момент находились в зале пленарных заседаний.

Ограниченные силы литовской армии могут быть направлены в Афганистан, Ирак, Косово, Мали и другие точки конфликтов или напряжения. В законопроекте также прописана возможность отправки ограниченного контингента в Сирию. Необходимость таких командировок оставлено на усмотрение минобороны Литвы.