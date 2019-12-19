Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Отсрочка в проведении мусорной реформы в Санкт-Петербурге связана с упорным лоббированием того, чтобы единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стало ЗАО МПБО-2, которое не в состоянии цивилизованно избавить город от мусора. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал независимый эколог, руководитель экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев.

Напомним, во время большой пресс-конференции Владимира Путина в четверг, 19 декабря, президента РФ спросили о причинах не перехода Петербурга на новый метод обращения с мусором. Из-за этого, по словам журналиста, страдают жители Ленинградской области, мусорные полигоны на ее территории растут как на дрожжах, и скоро регион утонет в мусоре из города.

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По словам Грибалева, в настоящее время Петербург в плане мусора продолжают обслуживать предприятия Спецтранс №1 и №6. У Спецтранса, по словам эксперта, есть мусоросортировочная станция, которую федеральный экологический оператор включил в программу финансирования как инновационные технологии.

«Но административный ресурс Спецтрансу не даёт работать, даже под угрозой мусорного коллапса, поэтому отходы хаотично распихиваются по переполненным полигонам в Ленинградской области. Учитывая, что новые полигоны и расширение старых жители области воспринимают в штыки, то скоро городу мусор везти будет некуда», — отметил Грибалев.

«У Спецтранса Автопарк №1 есть своя переработка отходов и полигон в Гатчинском районе. А МПБО-2 только для видимости делает переработку, на самом деле это фикция», — добавил эксперт.

Сергей Грибалев также пояснил, что по Ленинградской области уже прокатилась волна протестов — митинг в Кингисеппе, недавно в Волосово, а анонсированный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко вход в мусорную реформу «захлебнулся» реалиями жизни — недостоверные данные по объему отходов, и как следствие — неожиданные потери миллионов бюджетных рублей, так ещё и провал в начислении платы за вывоз мусора из частного сектора.

Всё это негативно отразится на экологической безопасности Ленинградской области, превращающейся в регион, где свалки и сжигание отходов становятся нормой, полагает эксперт.

«Глупо в этом обвинять Петербург, ведь Дрозденко держал в заложниках власти города, не предпринимая никаких действий для строительства мусороперерабатывающих заводов, только эксплуатация полигонов ТБО, построенных ещё при (экс-губернаторе Ленобласти Валерии) Сердюкове. Одни громкие заявления, вперемешку с истериками типа «из-за Санкт-Петербурга Ленинградскую область ждёт мусорный коллапс», — резюмировал эколог.

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