Москва, , 15:06 — REGNUM России необходим подход к иммиграции, подобный канадскому. Это позволит увеличить население страны за счёт мигрантов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.

Решить проблему демографии можно двумя путями: увеличивать рождаемость или число мигрантов. В Канаде, к примеру, иммиграцию регулирует специальное министерство. Чиновники отбирают одних кандидатов на проживание в стране и отказывают другим.

В России нужен аналогичный подход. Желающие переехать должны быть из той же культурной среды, иметь похожий уровень образования. Так, жителям Средней Азии адаптироваться в РФ сложнее, однако за рубежом можно открывать курсы, филиалы российских вузов.

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