Киев, , 14:59 — REGNUM Депутат Верховной рады Олег Волошин сегодня, 19 декабря, сообщает подробности состоявшегося накануне заседания парламентского комитета ассоциации «Украина — ЕС», т. е. официального органа взаимодействия между Верховной радой и Европарламентом.

«Первые 50 минут заседания комитета по тональности и содержанию выступлений с обеих сторон создавали ощущение, что мы сюда приехали из Швейцарии и ЕС остаётся едва ли не учиться у нас «темпу и настойчивости реформ». Пришлось, взяв слово, даже пошутить, что наверное, мне уже стоит ехать в наше посольство в Париж помогать дипломатам обрабатывать запросы тысяч европейцев на миграционные визы в Украину», — иронизирует депутат.

Волошин отметил, что многие привыкли, что парламентский комитет Ассоциации — это возможность дважды в год встретиться, похвалить друг друга и разъехаться, но «больше так не будет».

«Украина в глубоком кризисе. И в ЕС должны перестать смотреть на это через розовые очки иллюзии «зато в кабинетах украинских чиновников европейские флаги»», — призвал депутат Рады.

Заседания парламентского комитета ассоциации «Украина — ЕС» продолжаются сегодня, в частности намечена дискуссия о ситуации на Украине с языками для меньшинств.