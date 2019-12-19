Киев, , 15:02 — REGNUM В пятницу, 20 декабря 2019 года, может состояться видеоконференция, на которой стороны конфликта в Донбассе попробуют договориться об обмене пленными, заявил участник Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кучма. Слова политика опубликовала его пресс-секретарь 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы сегодня встречались у президента [Владимира Зеленского], поговорили о результатах. Только что я переговорил с Грызловым (представитель России в ТКГ Борис Грызлов — ИА REGNUM). Нужно всё же попробовать завтра, не откладывая, провести «скайп"-конференцию по этому вопросу», — рассказал Кучма.

Он отметил, что Зеленский очень заинтересован совершить обмен пленными до Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны не смогли договориться на переговорах в Минске и что для этого требуются дополнительные шаги.

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