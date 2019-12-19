Москва, , 14:52 — REGNUM Американские санкции в отношении Китая отражаются на всей мировой экономике. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«США вводит ограничения на Китай — это отражается на всей мировой экономике и будет, возможно, дальше продолжаться», — заявил Путин.

При этом он указал, что в последнее время в отношениях двух стран наметился прогресс.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия не может делать дотаций экономике Белоруссии тем, что снизит цену на природный газ.