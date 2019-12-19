Москва, , 14:48 — REGNUM Заявления президента РФ Владимира Путина о возможности изменить правила сроков работы президента, прописанные в Конституции, не означают стратегических изменений во власти и либералам рано праздновать победу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в статье Конституции, которая касается количества сроков работы президента РФ, можно было бы отменить оговорку «подряд». Таким образом, срок работы президента РФ могут быть ограничены только двумя сроками.

«Свою роль эта статья выполнила, спор идет о тактических вещах. Те, кто выступают против этой статьи — либералы, — не хотят, чтобы Владимир Путин еще раз сделал ту же комбинацию, которую он сделал с (премьер-министром) Дмитрием Медведевым. Путин показал, что он не держится именно за этот вариант решения вопроса», — заявил Емельянов.

При этом, уверен он, не стоит переоценивать такие заявления.

«Либералам рано праздновать победу, поскольку могут быть совершенно другие варианты, при которых Путин опять же останется у власти. Поэтому я бы не переоценивал значение слов Путина с точки зрения этой статьи», — отметил Емельянов.

При этом, уверен он, раз президент заявил о возможности такого изменения Конституции, то оно в скором времени может произойти.

«Совершенно очевидно, что после таких слов появится законопроект, и такие изменения будут внесены. Но это не стратегического плана изменения, а тактического плана изменения», — заявил Емельянов.