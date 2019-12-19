Москва, , 14:48 — REGNUM Не все западные СМИ дают достоверную и объективную информацию. Достаточно почитать, что они пишут про Анкару. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

Отмечая на вопрос турецких журналистов, которые указали на утверждения Запада, что Россия якобы поддерживает главу Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара, а не законное правительство Ливии, глава государства посоветовал не верить всему, что пишут западные СМИ.

«Вы верите в то, что пишут в западных СМИ? — спросил президент. — В Ливии сейчас трудно определить, кто прав, а кто виноват. Самое правильное — найти такое решение, которое позволит прекратить боевые действия».