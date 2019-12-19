Бишкек, , 14:47 — REGNUM Совещание по разработке Кодекса Киргизии о местном самоуправлении провел первый заместитель министра республики Кубатбек Боронов, сообщили 19 декабря в пресс-службе премьер-министра Киргизии.

По его словам, целью данного законопроекта является объединение всей законодательной базы о местном самоуправлении в единый документ. Проект кодекса поручено доработать государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Киргизии.

Напомним, межведомственная рабочая группа по разработке проекта Кодекса о местном самоуправлении создана 28 июня 2019 года. Ей поручено разработать документ до 31 января 2019 года.