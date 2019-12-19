Москва, , 14:46 — REGNUM Россия поддерживает контакты с обеими конфликтующими сторонами в Ливии, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

«Россия поддерживает контакты с обеими сторонами. И с Хафтаром, и правительством», — сказал глава государства.

«Вы знаете, кто довел Ливию до этого состояния», — отметил Путин, напомнив о военной операции против правительства Муаммара Каддафи.

Президент России добавил, что правых и виноватых в Ливии определить трудно, тогда как самое правильное — это найти решение, которое позволит прекратить в стране боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая на данный момент свелась к противостоянию правительства Национального доверия, контролирующего Триполи, и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сотрудничающей с парламентом Ливии.

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