Москва, , 14:44 — REGNUM Сотрудничество России и западных стран в области противодействия терроризму существует, но его недостаточно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о выдаче Москве террориста Зелимхана Хангошвили.

Путин подтвердил, что вопросы, связанные с передачей России террориста, поднимались на уровне спецслужб, но официальный запрос Москва Берлину не направляла. Российские компетентные органы посчитали, что смысла в запросе нет, так как фактически уже получили отрицательный ответ.

Россия призывает западных партнёров наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу по борьбе с терроризмом. Такая работа есть, но уровень и характер её недостаточны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине в августе 2019 года. Российский президент ранее заявил о его причастности к терактам в РФ.

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