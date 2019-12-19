Рим, , 14:41 — REGNUM Итальянским политикам следует меньше конфликтовать между собой и прикладывать больше усилий к диалогу, заявил в четверг, 19 декабря, формальный глава государства президент Серджо Маттарелла.

Политики должны чаще вспоминать о своей ответственности, считает он.

Высказывание Маттареллы, вероятно, адресовано прежде всего участникам нынешней правящей коалиции — либералам, популистам и партии Маттео Ренци, позиции которых по целому ряду вопросов заметно разнятся и которые поэтому всё чаще вступают между собой в споры.