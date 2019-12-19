Киев, , 14:41 — REGNUM Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти в Донбассе, то есть силовой метод решения конфликта, поддерживают 16% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 19 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в ноябре сторонников силового метода решения конфликта было 20%, а в сентябре этого года — 23%.

Кроме того, как показал опрос, 38% украинцев поддерживают идею прекращения военных действий в Донбассе и признания территорий «временно оккупированными», замораживание конфликта, еще 22% поддерживают предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Еще 8% респондентов выступили за полное отделение мятежных территорий, остальные не определились по данному вопросу.

Социологи уточняют, что исследование проводилось 13−17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,0%.