Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал на слова президента Владимира Путина о ситуации с мусором в петербургском регионе. Глава региона заявил о вводе дополнительных контрольных мер в Ленобласти по контролю за обращением мусора.

Напомним, на пресс-конференции президенту задали вопрос о переносе сроков мусорной реформы в Петербурге и влиянии этой отсрочки на жителей Ленобласти. Из-за этого в регион свозят отходы из мегаполиса и, в отличии от областного мусора, его не контролируют, полигоны разрастаются, и местные жители от этого страдают. Владимир Путин посоветовал региональным властям быть более открытыми по этому вопросу.

По словам губернатора Ленобласти, в регионе заинтересованы в том, чтобы Санкт-Петербург быстрее перешел на положения мусорной реформы. В настоящий момент две трети мусора, который генерируется на территории Ленобласти — отходы, которые вывозятся из Санкт-Петербурга.

«Опыт внедрения у нас реформы показал, что нам удается декриминализовать мусорный рынок и контролировать его объемы. Те компании, которые сейчас возят мусор в Ленобласть, оборудованы системой ГЛОНАС и поддаются контролю как то, куда едет ТБО и сколько его в автомобиле», — сказал Александр Дрозденко уточнив, что этот контроль распространяется только на областной мусор.

Губернатор отметил, что, работая с муниципальными полигонами, областные власти ставят четкие условия — каждый муниципальный полигон до 2020 года должен начать глубокую сортировку отходов.

«Понятно, что мусор из Петербурга также должен этому поддаваться, но для этого надо дополнительное финансирование, и мы хотели бы этот вопрос решить», — отметил губернатор Ленобласти.

В настоящий момент между областными и городскими властями заключено соглашение, однако помимо этого со стороны чиновников города должны быть предприняты конкретные юридические шаги.

«Сегодня мы приняли решение на переходный период не расширять существующие полигоны, которые работают на территории Ленобласти, за исключением двух, которые возводим — мы строим их по новым технологиям и, они смогут перерабатывать мусор, который у нас принимается как из Петербурга, так и из Ленобласти», — отметил Дрозденко.

Что касается посыла президента об активной работе с жителями, то губернатор напомнил, что ранее региональные власти приняли решение отложить до 1 февраля 2020 года выставление счетов за вывоз мусора для жителей сельских поселений. За это время в деревнях и селах будут оборудованы специальные площадки, а с местными жителями единый перевозчик должен заключить договора.

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«У нас открытое правительство, и мы приняли два принципиальное решения: мы создаем наблюдательный совет, куда войдут общественники из общественных организаций, и вводим дополнительное количество людей — инспектора, которые будут контролировать ход выполнения мусорной реформы и договорных обязательств, такая административная помощь», — заверил он.

По словам Дрозденко, у Петербурга, как и у Москвы и Севастополя, есть законные основания пока не входить в мусорную реформу. Но в регионе хотели бы, чтобы Петербург сделал это как можно быстрее.

«Мы сейчас делаем другие предложения — подписать соглашение, по которым городские перевозчики войдут в нашу единую систему и смогут установить ГЛОНАСС, допустить регоператора к точным данным по мусору и подписать тройственные соглашения с полигоном, нашем регоператором и транспортной компанией, чтобы контролировать транспортные потоки. Если эти приложения будут реализованы, нам будет легче», — подытожил глава Ленобласти.

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