Киев, , 14:38 — REGNUM Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко оплачивала украинским СМИ и блогерам заказные материалы для атаки на политических противников, сообщило 18 декабря издание Kyiv Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

«Документы являются отрывками из неофициального медиаплана администрации и касаются 2015−2016 годов. Из них следует, что президентская команда заказывала средствам массовой информации, что писать и каких политологов цитировать», — сказано в публикации.

Документы были обнаружены в кабинете, в котором работал бывший глава отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимир Горковенко.

Сам Горковенко заявил, что не забывал никаких документов в своём кабинете, а также что не занимался размещением заказных материалов.

По данным журналистов, в 2015 году во время местных выборов администрация Порошенко должна была заплатить $874 тыс. семи радиостанциям за публикацию сообщений в выпусках новостей.

Сотрудники СМИ отмечают, что администрация Порошенко также сотрудничала с лояльными политологами — Владимиром Фесенко, Вадимом Карасёвым и Андреем Золотарёвым. К работе против оппонентов Порошенко также привлекались блогеры. По словам политического консультанта Екатерины Коваль, порядка 20 блогеров получали за поддержку Порошенко около $1,5 тыс. в месяц.

Напомним, по состоянию на 15 декабря против Порошенко было возбуждено уже 15 уголовных дел, заявил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

Читайте также: «Уже 15» — Глава ГБР назвал число уголовных дел против Порошенко