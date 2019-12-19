Киев, 19 декабря 2019, 14:38 — REGNUM Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко оплачивала украинским СМИ и блогерам заказные материалы для атаки на политических противников, сообщило 18 декабря издание Kyiv Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
Документы были обнаружены в кабинете, в котором работал бывший глава отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимир Горковенко.
Сам Горковенко заявил, что не забывал никаких документов в своём кабинете, а также что не занимался размещением заказных материалов.
По данным журналистов, в 2015 году во время местных выборов администрация Порошенко должна была заплатить $874 тыс. семи радиостанциям за публикацию сообщений в выпусках новостей.
Сотрудники СМИ отмечают, что администрация Порошенко также сотрудничала с лояльными политологами — Владимиром Фесенко, Вадимом Карасёвым и Андреем Золотарёвым. К работе против оппонентов Порошенко также привлекались блогеры. По словам политического консультанта Екатерины Коваль, порядка 20 блогеров получали за поддержку Порошенко около $1,5 тыс. в месяц.
Напомним, по состоянию на 15 декабря против Порошенко было возбуждено уже 15 уголовных дел, заявил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.
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