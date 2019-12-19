Москва, , 14:32 — REGNUM Санкции против России — это не только финансовый ущерб, но и потери рынков и рабочих мест. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

«Есть разные, но примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий санкций для всех участников процесса, — прокомментировал Путин. — Для Евросоюза подсчёт под 50 млрд евро. Всемирный Банк насчитал России 50 млн долларов. Для ФРГ — 750 млн в месяц».

По словам главы государства, это большие потери.

«За ними стоят не просто деньги, а рабочие места, потери рынков», — указал президент.