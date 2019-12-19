Банги, , 14:35 — REGNUM Бывший президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Франсуа Бозизе вернулся в страну после шести лет в изгнании, что вызвало общественные обсуждения о мотивах его возвращения. Об этом передает ВВС Africa.

О возвращении Бозизе было объявлено пресс-службой его партии «Ква На Ква». Это привело к тому, что наблюдатели предположили, что он может готовиться к участию в выборах президента в 2020 году.

Бывший президент бежал после того, как был свергнут коалицией повстанцев «Селека», которая обвинила его в несоблюдении мирных соглашений, и в 2013 году захватила президентский дворец в столице страны Банги.