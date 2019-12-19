Москва, , 14:31 — REGNUM Россия не может делать дотаций экономике Белоруссии тем, что снизит цену на природный газ. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене как в Смоленске», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли быть единое государство России и Белоруссии единым хотя бы по газу.

Также российский лидер напомнил, что Смоленская область является самым дотируемым регионом России и что дотирование экономики Белоруссии со стороны России выглядело бы странно.

При этом Путин признал, что такое решение возможно, однако для него нужно другое законодательство в рамках союзного государства.

«Это огромная работа», — сказал президент России и добавил, что она возможна только в случае, если есть для нее желание и у российской стороны оно есть.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что на данный момент у него нет информации о заказчиках по делу журналиста Ивана Голунова.