Москва, , 14:32 — REGNUM Следующая встреча министров иностранных дел России и Японии состоится в первом квартале 2020 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 19 декабря по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Лавров отметил также, что до конца года пройдут российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе.

Российский министр высоко оценил прошедшие переговоры, отметив их конструктивность и содержание. Беседа глав дипломатий продлилась около 2,5 часа.

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